В Белгородской области после обстрела погибла 12-летняя девочка

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20 февраля 2023, 10:58

Фото: unsplash.com

При обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка по имени Василиса.

Когда снаряд разорвался у нее за спиной, девочка разговаривала с папой по телефону.

«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», – написал губернатор области Вячеслав Гладков, добавив, что выпущенные по Новой Таволжанке девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.

Сегодня снова есть жертвы в селе Новая Таволжанка. Женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи.

Также с осколочными ранениями нижних конечностей был госпитализирован мужчина.