В Белгородской области после обстрела погибла 12-летняя девочка

При обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка по имени Василиса.
Когда снаряд разорвался у нее за спиной, девочка разговаривала с папой по телефону.
«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», – написал губернатор области Вячеслав Гладков, добавив, что выпущенные по Новой Таволжанке девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.
Сегодня снова есть жертвы в селе Новая Таволжанка. Женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи.
Также с осколочными ранениями нижних конечностей был госпитализирован мужчина.