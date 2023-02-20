При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ погибла женщина

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20 февраля 2023, 11:00 Источник: Telegram

место обстрела в Белгородской области, t.me/vvgladkov/1746

В результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области погиб один человек. Соответствующую информацию предоставил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно последней информации, в результате атаки украинских войск женщина получила множественные осколочные ранения и скончалась в машине скорой помощи. Еще один человек – мужчина – получил ранения нижних конечностей и был доставлен в ЦРБ.

Вячеслав Гладков уточнил, что артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка пришелся в основном на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где работники готовятся к смене.