Диетолог Дюран: избыточное количество тяжелых металлов в организме несет вред здоровью

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19 февраля 2023, 23:42 Источник: Вечерняя Москва

Виктор Лисицын / globallookpress.com

Переизбыток таких тяжелых металлов в организме, как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и никель способен привести к нарушению сна, сосудисто-сердечным заболеваниям и ослаблению иммунитета. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал диетолог и специалист по питанию Дмитрий Дюран.

Согласно словам специалиста, человек способен отравиться металлами через употребляемые в пищу продукты, которые их содержат. Например, в рыбе и морепродуктах может быть кадмий и мышьяк, особенно в морском окуне и треске. Также кадмий содержится в овощах и фруктах. Как отмечает диетолог, в картофеле его может быть аж до 19%.

Дюран добавил, что отравление организма ртутью проявляется в нарушении качества и режима сна и перепаде настроения, тогда как кадмий поражает кости, печень и сердечную систему.