В Петербурге проходит акция «Медицинский десант»

Члены семей мобилизованных проходят медицинские осмотры.
В Санкт-Петербурге сторонники «Единой России» проводят акцию «Медицинский десант», в ходе которой члены семей мобилизованных для участия в СВО пройдут бесплатные медицинские осмотры.
В Приморском районе города 200 семей в рамках акции могут записаться на прием к врачу в зависимости от жалоб. Привести на осмотр можно, в том числе, и детей. В Кронштадтском районе детский санаторий «Аврора» предоставляет возможность посетить педиатра, а также обследоваться у иммунолога, аллерголога, гастроэнтеролога и пульмонолога.
Специалисты выезжают в военные городки и принимают пациентов в лечебных учреждениях Северной столицы России.
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