В Петербурге проходит акция «Медицинский десант»

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

19 февраля 2023, 17:06 Елена Соколова

Фото: Canva

Члены семей мобилизованных проходят медицинские осмотры.

В Санкт-Петербурге сторонники «Единой России» проводят акцию «Медицинский десант», в ходе которой члены семей мобилизованных для участия в СВО пройдут бесплатные медицинские осмотры.

В Приморском районе города 200 семей в рамках акции могут записаться на прием к врачу в зависимости от жалоб. Привести на осмотр можно, в том числе, и детей. В Кронштадтском районе детский санаторий «Аврора» предоставляет возможность посетить педиатра, а также обследоваться у иммунолога, аллерголога, гастроэнтеролога и пульмонолога.

Специалисты выезжают в военные городки и принимают пациентов в лечебных учреждениях Северной столицы России.