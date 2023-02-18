Захарова посоветовала главе германского МИД Бербок выучить хотя бы один школьный предмет

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18 февраля 2023, 22:22 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Пока глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хотя бы один школьный предмет, безопасность Германии будет находиться под угрозой. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале неловкое высказывание германского министра.

В субботу Бербок, принявшая участие в панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что если российский лидер Владимир Путин не развернет свой курс на 360°, то «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе при его правлении нет».

Министр не учла то обстоятельство, что, совершив поворот на 360 градусов, курс вернулся бы к исходной точке.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет», - язвительно прокомментировала высказывание министра Захарова.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Бербок «мастером геометрии».