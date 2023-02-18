Рогозин назвал неприемлемой ситуацию с увольнением из армии России спикера Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина

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18 февраля 2023, 10:49

Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал неприемлемой ситуацию с увольнением из рядов российских Вооруженных сил спикера Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Рогозина.

«Для армии России командиры подразделений 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов — это золотой фонд», — написал, в частности, глава «Царских волков».

По словам автора поста, «такими кадрами никто не разбрасывается, особенно в это сложное, грозное время».

«А ситуацию с увольнением полковника Басурина вообще считаю неприемлемой», — добавил Рогозин.

Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков отметил, что Эдуард Басурин был уволен из армии РФ по причине неправильного оформления его офицерского звания.