Рогозин назвал неприемлемой ситуацию с увольнением из армии России спикера Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал неприемлемой ситуацию с увольнением из рядов российских Вооруженных сил спикера Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Рогозина.
«Для армии России командиры подразделений 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов — это золотой фонд», — написал, в частности, глава «Царских волков».
По словам автора поста, «такими кадрами никто не разбрасывается, особенно в это сложное, грозное время».
«А ситуацию с увольнением полковника Басурина вообще считаю неприемлемой», — добавил Рогозин.
Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков отметил, что Эдуард Басурин был уволен из армии РФ по причине неправильного оформления его офицерского звания.