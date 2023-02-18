Политолог Марков: спикера НМ ДНР Басурина уволили из армии России из-за неправильного оформления его офицерского звания

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2023, 10:32

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Спикера Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина уволили из Вооруженных сил Российской Федерации из-за неправильного оформления его офицерского звания. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Басурин, помните, много лет рассказывал нам от имени армии ДНР о военных действиях на Донбассе. А где он? Оказывается, он уволен из рядов армии России», — говорится, в частности, в публикации, которую разместил эксперт.

По словам Маркова, Басурина уволили по причине неправильного оформления его офицерского звания.

Аналитик добавил, что подобная участь может постигнуть сотни боевых офицеров бывших корпусов республик Донбасса.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию (СВО). В конце прошлого года стало известно о включении Народных милиций ДНР и ЛНР в состав Вооруженных сил РФ.

Как сообщалось ранее в субботу, американский законодатель Адам Смит допустил, что Вашингтон может продолжить процесс вооружения Украины и после окончания СВО.