18 февраля - День органов внутренних дел на транспорте

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18 февраля 2023, 09:18 Татьяна САВКИНА

Этот профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации. До 2018 года он отмечался неофициально и назывался День образования транспортной полиции.

Декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» вышел 18 февраля 1919 года. Фактически это стало первым шагом на пути создания структурного подразделения, ответственного за обеспечение правопорядка на транспорте.

Но история правоохранительных органов России на транспорте является более продолжительной. Формирование подразделений, отвечающих за охрану порядка на транспорте и безопасность пассажиров и грузов, происходило на протяжении нескольких столетий.

Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. В 1809 году императором Александром I был издан манифест «Учреждения об управлении водяными и сухопутными сообщениями», в котором, в числе прочего, предусматривалось и создание системы полицейской охраны перевозок. При Дирекции водных и сухопутных коммуникаций - новом ведомстве, отвечавшем за пути сообщения и включавшем в себя 10 транспортных округов, были созданы полицейские команды.

Февральская революция 1917 года сыграла роковую роль в судьбе железнодорожной жандармерии и речной полиции. Временное правительство приняло решение об упразднении правоохранительных институтов старой власти, включая Отдельный корпус жандармов и жандармские полицейские управления железных дорог.

После Октябрьской революции вопросы охраны на транспорте встали очень остро. Была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по охране путей сообщения, на базе которой позже была сформирована военная охрана железных дорог. А на основании декрета от 18 февраля 1919 года была образована «рабоче-крестьянская железнодорожная милиция».

С самого начала своего существования это подразделение имело в государстве особый статус. В наше время вопросами обеспечения порядка на железных дорогах, воздушных и водных магистралях в России занимается Главное управление на транспорте МВД Российской Федерации.