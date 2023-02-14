Депутат Кузнецов: В РФ создали координационный штаб в помощь тем, кто хочет вернуться из стран НАТО

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14 февраля 2023, 20:14 Источник: РИА Новости

Штаб-квартира НАТО, Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО. Об этом во время конференции заявил депутат Госдумы от партии СРЗП Дмитрий Кузнецов.

По словам Кузнецова, участники конференции по ее итогам создали соответствующий координационный штаб, «отвечающий за взаимодействие с государственными органами и заинтересованными работодателями».

Как отмечает депутат, это сделано для того, чтобы помочь тем, кто хочет вернуться в Россию. Он подчеркнул, что тех, кто Россию не любит, уговаривать возвращаться не надо.

Ранее Песков предложил предпринять шаги для того, чтобы россияне захотели вернуться обратно.