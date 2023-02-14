В Крыму предложили привлекать нудистов к административной ответственности

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2023, 18:52 Источник: РИА Новости

Пляж в Крыму, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В крымской полиции предложили ввести административную ответственность за обнаженный вид на общественных пляжах. Об этом сообщает представитель МВД Ольга Алексеева.

«Необходимо особое внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз», - сказала Алексеева во время заседания.

В качестве примера замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД привела неогражденную центральную набережную в Коктебеле. Однако, по словам Алексеевой, с юридической точки зрения применение каких-либо санкций в отношении обнаженных людей является проблематичным.

Как считает представитель МВД, воплотить инициативу в жизнь можно путем введения ответственности за нахождение в обнаженном виде в общественных местах.

Ранее комитет Госдумы одобрил проект о введении уголовной ответственности для коллекторов.