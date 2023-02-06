РИА Новости: Комитет ГД одобрил законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы и насилие

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6 февраля 2023, 12:11 Источник: РИА Новости

Здание Госдумы РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о лишении свободы сроком на 10 лет для коллекторов за угрозы и насилие. Об этом, со ссылкой на автора инициативы Василия Пискарева, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за действия коллекторов, связанные с насилием, повреждением имущества, угрозами применения этих действий. Кроме того, лишение свободы предусмотрено за распространение ложных и порочащих сведений о физлице, вернувшем задолженность.

Лицам, действующим от имени кредитора, может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до пяти лет. В случае, если вышеперечисленные действия были совершены организованной группой, виновные будут осуждены на 10 лет лишения свободы.

Ранее в базу Госдумы внесли проект об условно-досрочном освобождении матерей с детьми младше четырех лет.