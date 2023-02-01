В базу ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении для женщин с детьми до четырех лет

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1 февраля 2023, 20:30 Источник: Сайт Госдумы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В базу Государственной Думы (ГД) был добавлен проект закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон». Информация о поправке в закон предоставлена на странице «Объекты законотворчества».

Авторы законопроекта предлагают допустить условно-досрочное освобождение (УДО) в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. По их мнению, поправка расширит права материнства и детства и снизит случаи, при которых женщина содержится в местах лишения свободы совместно с детьми.

На данный момент проект находится на стадии рассмотрения.