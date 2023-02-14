Военный эксперт Леонков заявил, что НЛО над Китаем могли быть ловушки боевого самолёта

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14 февраля 2023, 15:44 Источник: РИА Новости

Zhu Wanchang/Sipa Asia/globallookpress.com

Алексей Леонков рассказа РИА Новости, что люди могли ошибочно принять отстреленные тепловые ловушки боевого самолёта в небе Китая за НЛО.

Больше всего такая связка светящихся объектов похожа на ложные тепловые цели, которые отбрасывает военный самолёт. Он летел по прямой траектории, что объясняет линейность этих предметов в воздухе, сообщил Леонков.

Ранее китайское издание Global Times опубликовало информацию от очевидца, который якобы заметил НЛО над городом Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.