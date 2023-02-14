Global Times: в китайской провинции Хэйлунцзян люди заметили НЛО

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14 февраля 2023, 14:07

Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Китайское издание Global Times опубликовало информацию от очевидца, который случайно заметил НЛО 13 февраля в 12.23 (по мск) над городом Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

В социальных сетях люди активно публикуют фото и видеоматериалы, на которых отчётливо видна связка горящих объектов в небе Цицикара. Мужчина, сообщивший об увиденном Global Times, сказал, что предмет не был схож с воздушным змеем, летящие объекты загорались и гасли по очереди.

Ранее сообщалось, что в небе над США военные продолжают сбивать неопознанные объекты.