Депутат Госдумы Морозов предложил новый праздник для Украины на 24 февраля – «День избавления от наркозависимости»

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14 февраля 2023, 15:07 Источник: РИА Новости

депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов предложил ввести новые праздники на Украине в связи с недавно зарегистрированным в Верховной раде законопроектом об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

На 24 февраля Морозов советует назначить «Всенародный день избавления от государственной наркозависимости», а день рождения министра обороны Украины Алексея Резникова 18 июня отмечать как «Всеукраинский день клептомана». Об этом депутат сообщил РИА Новости.



Ранее в парламенте Украины зарегистрировали законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Российские интернет-пользователи уже прокомментировали данную новость.