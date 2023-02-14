Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Депутат Госдумы Морозов предложил новый праздник для Украины на 24 февраля – «День избавления от наркозависимости»

, 15:07 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Морозов предложил новый праздник для Украины на 24 февраля – «День избавления от наркозависимости»
депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов предложил ввести новые праздники на Украине в связи с недавно зарегистрированным в Верховной раде законопроектом об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. 

На 24 февраля Морозов советует назначить «Всенародный день избавления от государственной наркозависимости», а день рождения министра обороны Украины Алексея Резникова 18 июня отмечать как «Всеукраинский день клептомана». Об этом депутат сообщил РИА Новости.

Ранее в парламенте Украины зарегистрировали законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Российские интернет-пользователи уже прокомментировали данную новость.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество