Российские пользователи об отмене Дня Победы на Украине: «Стыдно должно быть»

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14 февраля 2023, 14:33

Украинские власти заявили, что хотят в стране отменить такие праздники, как 8 марта, День Победы и многие другие. По мнению Верховной Рады, необходимо поменять даты.

Согласно их законопроекту, вместо 8 марта будет 25 февраля – День украинской женщины. Сообщается, что событие приурочено в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки. Кроме этого, выходным будет и 9 марта. В этот день родился поэт Тарас Шевченко.

День Победы также хотят заменить, пишет «Подмосковье Сегодня». По мнению украинских властей, следует отмечать День памяти и примирения 8 мая. Однако при этом он не будет считаться выходным днём.

Российские пользователи стали комментировать эту новость, выражая свое негодование. Вот что написала Диана Х.: «Стыдно должно быть! 9 мая — Святой праздник, а они так себя ведут. Наши деды все вместе к Победе шли, ради нашего будущего. Хотя глядя на то, как они над бедными ветеранами издеваются, я не удивлена».