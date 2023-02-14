Омбудсмен Сердюкова заявила, что Украина впервые передала пленных солдат ЛНР без следов пыток

Омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова в понедельник, 14 февраля, заявила, что Украина впервые за период практики обменов передала пленных солдат ЛНР без следов пыток.
Ранее сегодня в Луганск из другого субъекта РФ прибыли десять из двенадцати бойцов ЛНР, которые 4 февраля были освобождены в результате переговоров.
Виктория Сердюкова отметила, что это первые военнослужащие с начала практики обменов, которые не сообщают о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались в украинском плену.