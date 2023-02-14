ФСБ задержала злоумышленников, помогавших иностранцам незаконным путём легализовать статус пребывания в России

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14 февраля 2023, 11:13

Фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В пресс-релизе ведомства сообщается, что при поддержке Росгвардии в Московской и Липецкой областях была задержана преступная группировка. Злоумышленники за денежное вознаграждение помогали нелегальным мигрантам получать официальный статус в РФ.

По информации следствия, мигрантам оказывали помощь в установлении отцовства над детьми-гражданами России и в заключении фиктивных браков для легализации иностранцев на территории России.

В ходе обысков были изъяты большое количество поддельных документов и незаконно полученные денежные средства. Следствие по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось о росте притока работников из ближнего зарубежья.