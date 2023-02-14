ФСБ задержала злоумышленников, помогавших иностранцам незаконным путём легализовать статус пребывания в России

В пресс-релизе ведомства сообщается, что при поддержке Росгвардии в Московской и Липецкой областях была задержана преступная группировка. Злоумышленники за денежное вознаграждение помогали нелегальным мигрантам получать официальный статус в РФ.
По информации следствия, мигрантам оказывали помощь в установлении отцовства над детьми-гражданами России и в заключении фиктивных браков для легализации иностранцев на территории России.
В ходе обысков были изъяты большое количество поддельных документов и незаконно полученные денежные средства. Следствие по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось о росте притока работников из ближнего зарубежья.