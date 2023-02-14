Владимир Сальдо: наблюдается приток населения обратно в Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканалу «Таврия» сообщил, что ранее покинувшие область люди возвращаются обратно.
Политик проинформировал, что люди постепенно возвращаются в регион. Отследить эту тенденцию удалось по увеличению объемов выпуска хлебобулочной продукции и количеству продаваемых нефтепродуктов, что говорит о притоке людей в область.
Также врио губернатора проинформировал, что с 1 марта в Херсонской области начинают действовать все российские социальные нормы помощи населению.
Ранее Сальдо заявил, что украинские войска несут потери при попытках форсировать Днепр.