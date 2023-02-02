Сальдо заявил, что украинские войска несут потери при попытках форсировать Днепр

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2 февраля 2023, 09:04 Источник: РИА "Новости"

военный, сайт Минобороны РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил утром в четверг, 2 февраля, что все попытки украинских войск форсировать Днепр отбиваются с большими потерями для противника.

Владимир Сальдо уточнил, что российские войска сейчас полностью контролируют акваторию Днепра, в частности, ее дельту, а также Днепро-Бугский лиман.

Все десанты ВСУ , которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег реки, отбиваются с большими потерями для украинской армии, а чаще - полностью уничтожаются и боевики, и их военная техника.