Суд Петербурга зарегистрировал иск о банкротстве экс-главы «Ленфильма» Пичугина

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

13 февраля 2023, 20:23

Фото: lenfilm.ru

Требование выдвинул бывший партнер Александр Подсекин.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковое заявление о банкротстве бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, которое подал его бывший партнер Александр Подсекин.

Суд обладает данными о займе Пичугиным у Подсекина 50 миллионов рублей на срок до 20 мая 2021 года. Залогом послужили 10 процентов акций в компании «Интерком», которые находились в залоге у «Сбербанка».

В январе 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга взыскал с бывшего главы «Ленфильма» 50 миллионов рублей, однако с долей в «Интеркоме» сложилась более сложная ситуация. Ответчик и «Сбербанк» подали апелляции и смогли оспорить решение суда.