Скончался профессор, работавший над проектом Конституции РФ

На 85-м году жизни в Саратове скончался доктор юридических наук, профессор Владимир Кабышев.
Владимир Терентьевич Кабышев родился 18 декабря 1938 года в станице Староминской Староминского района Краснодарского края в рабочей семье.
Кабышев окончил Саратовский юридический институт. Работать начал в 1969 году, преподавал, возглавлял кафедры государственного, конституционного и международного права.
Был одним из ведущих российских специалистов в области конституционного права.
Руководитель авторского коллектива проекта Конституции РСФСР, признанного лучшим на конкурсе Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР и награждённого почётной грамотой Председателя Верховного совета РСФСР (1991 год).
В 1993 году принимал участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания, созванного Президентом РФ для завершения работы над проектом Основного закона страны.
Член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Российской Федерации.
В 1993 году был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы.
В 1994 - 1995 годах руководил избирательной комиссией Саратовской области.
С 2017 года работал в должности профессора кафедры конституционного права Саратовской государственной юридической академии.
Кабышев - автор 200 научных трудов, Заслуженный деятель науки РФ.