Скончался профессор, работавший над проектом Конституции РФ

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13 февраля 2023, 19:17

Фото: ru.wikipedia.org

На 85-м году жизни в Саратове скончался доктор юридических наук, профессор Владимир Кабышев.

Владимир Терентьевич Кабышев родился 18 декабря 1938 года в станице Староминской Староминского района Краснодарского края в рабочей семье.

Кабышев окончил Саратовский юридический институт. Работать начал в 1969 году, преподавал, возглавлял кафедры государственного, конституционного и международного права.

Был одним из ведущих российских специалистов в области конституционного права.

Руководитель авторского коллектива проекта Конституции РСФСР, признанного лучшим на конкурсе Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР и награждённого почётной грамотой Председателя Верховного совета РСФСР (1991 год).

В 1993 году принимал участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания, созванного Президентом РФ для завершения работы над проектом Основного закона страны.

Член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Российской Федерации.

В 1993 году был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы.

В 1994 - 1995 годах руководил избирательной комиссией Саратовской области.

С 2017 года работал в должности профессора кафедры конституционного права Саратовской государственной юридической академии.

Кабышев - автор 200 научных трудов, Заслуженный деятель науки РФ.