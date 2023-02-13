В астраханском «Экоприюте» обворовывали и пытали бездомных животных

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2023, 19:04

В Астрахани полиция проводит проверку по делу против администрации «Экоприюта». Руководство приюта, в котором содержались безнадзорные животные, обвиняют в мошенничестве. Пропали средства, предназначенные для отлова, лечения, вакцинации и ухода за бездомными животными в количестве 28 млн рублей. Кроме того, зоозащитники уверены, что организация, в обязанности которой входит лечение, стерилизация, вакцинация, уход за животными, стала пыточной, где истязали несчастных.



В скотомогильнике несколько месяцев назад обнаружили множество трупов собак со следами издевательств. Останки животных с бирками из приюта являются, как считают зоозащитники, доказательствами их предположений. Представители приюта не признались, что имели отношение к произошедшему, однако после того, как останки исследовали в лаборатории, ветеринарные службы на приют наложили ограничения. Правоохранительными органами проводится проверка.



Как считает следствие, в разворовывании муниципальных средств замешаны и лица из администрации МО «Городской округ город Астрахань», которые подписывали акты приёмки услуг, хотя обязательства, предусмотренные в договорах, не были исполнены.