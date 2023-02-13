Ходаковский: ВСУ после неудачной атаки в районе Угледара ударили из HIMARS по командному пункту «Востока», погиб офицер штаба

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13 февраля 2023, 10:48

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины после неудачной атаки в районе расположенного на территории Донбасса города Угледара ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по командному пункту бригады «Восток», погиб офицер штаба. Соответствующую информацию обнародовал основатель «Востока» Александр Ходаковский.

«Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

По его словам, впоследствии, в ночное время, ВСУ нанесли удар из HIMARS по командному пункту «Востока». В результате погиб штабной офицер.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный политический аналитик Сергей Марков выразил мнение, согласно которому глава государства Владимир Путин в своем послании 21 февраля должен рассказать, когда завершится СВО и претерпит ли изменения стратегия ее осуществления.