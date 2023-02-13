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Политолог Марков: Путин в послании 21 февраля должен раскрыть, когда закончится СВО и изменит ли Россия стратегию ее проведения

, 09:50

Политолог Марков: Путин в послании 21 февраля должен раскрыть, когда закончится СВО и изменит ли Россия стратегию ее проведения
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, которое глава государства огласит 21 февраля, должен раскрыть, когда закончится специальная военная операция (СВО) и изменит ли Москва стратегию ее проведения. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Президентское послание. Оно должно ответить на несколько вопросов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале аналитика.

По словам Маркова, в частности, Путин должен сказать, когда завершится СВО и изменит ли России стратегию ее осуществления.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о покушении на жизнь своего участвующего в СВО помощника Апти Алаудинова с помощью отравленного конверта.

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