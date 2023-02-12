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Бывший командир «Азова» Жорин: самые боеспособные подразделения ВСУ теряют своих «лучших» военных в Бахмуте

, 10:36

Бывший командир «Азова» Жорин: самые боеспособные подразделения ВСУ теряют своих «лучших» военных в Бахмуте
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины теряют своих «лучших» военнослужащих на территории расположенного в Донбассе города Бахмута (украинское название Артемовска). Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Максим Жорин, бывший командир националистического формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По словам Жорина, процитированного отечественным информационным агентством, в населенном пункте в настоящий момент проходят очень тяжелые бои «за каждый дом, за каждый метр».

«Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — также отметил экс-командир.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

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