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12 февраля 2023, 10:36

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины теряют своих «лучших» военнослужащих на территории расположенного в Донбассе города Бахмута (украинское название Артемовска). Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Максим Жорин, бывший командир националистического формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По словам Жорина, процитированного отечественным информационным агентством, в населенном пункте в настоящий момент проходят очень тяжелые бои «за каждый дом, за каждый метр».

«Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — также отметил экс-командир.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.