Пакеты Wildberries в пунктах выдачи заказов станут платными с 13 февраля

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11 февраля 2023, 18:17 Источник: РИА Новости

ПВЗ Wildberries, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пакеты в пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries с 13 февраля будут стоить от 6 до 15 рублей. Информация об этом поступила в личные кабинеты покупателей.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести», - информирует компания.

В сообщении говорится о том, что цена пакета будет составлять от 6 до 15 рублей. Отмечается, что стоимость будет списана с карты, которую пользователь указал в своем личном кабинете.

Такое решение принято компанией в связи с тем, что она намерена сократить использование пластика с целью заботы об окружающей среде. Выдаваемые пакеты являются многоразовыми.

Ранее Wildberries ввели платный возврат товаров.