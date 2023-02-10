Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2023, 20:56 Источник: РИА Новости

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться нестабильной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий», - рассказал Гросси, слова которого размещены на сайте МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул важность принятия срочных мер, которые обеспечили бы станции и ее работникам защиту.

Ранее о том, что ситуация на ЗАЭС не миновала критической фазы, заявил Глава «Росатома» Лихачев.