Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой

Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться нестабильной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий», - рассказал Гросси, слова которого размещены на сайте МАГАТЭ.
Гросси подчеркнул важность принятия срочных мер, которые обеспечили бы станции и ее работникам защиту.
Ранее о том, что ситуация на ЗАЭС не миновала критической фазы, заявил Глава «Росатома» Лихачев.