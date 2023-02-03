Глава «Росатома» Лихачев: ситуация на ЗАЭС не миновала критической фазы, но «прилетов» в последнее время не было

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3 февраля 2023, 09:41 Источник: РИА Новости

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Критическая фаза на Запорожской АЭС все еще не миновала, однако «прилетов» на ее территорию за последние недели зафиксировано не было. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции», - заявил Лихачев, ссылаясь на инспекторов МАГАТЭ, которые, по его словам, периодически слышат взрывы.

При этом, как отметил глава компании, несмотря на попытки беспилотников пересечь территорию ЗАЭС, прилетов так и не было зафиксировано. Все они были предотвращены благодаря работе службы безопасности.

Ранее о взрывах в районе ЗАЭС сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.