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7 февраля 2023, 14:00

Российские военные, Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

В эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа «Ахмат», и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что украинские войска активно заняты подготовкой второго эшелона линии обороны в ЛНР на случай возможного отступления.

Командир «Ахмата» рассказал, что в зоне ЛНР ситуация складывается благоприятно, войска продвигаются вперёд, взяв вчера серьезный опорный пункт. Алаудинов отметил, что ВСУ подключают новые резервы в ЛНР из других направлений и несут большие потери.

Для спецназовца очевидно отступление ВСУ, так как они уже делают вторую линию оборону на случай отхода.

«Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить», - сказал Апты Алаудинов.

Ранее сообщалось об успехах российских войск под Северском.