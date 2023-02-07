Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успехах российских войск под Северском

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7 февраля 2023, 12:00

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Врио главы ДНР Денис Пушили передал информацию об улучшении позиций российских войск под Северском. Об этом он рассказал в эфире «Соловьёв-Live».

По заявлению Пушилина, российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР и сейчас идут в направлении Северска. Город является стратегически важным, он необходим для последующего освобождения Красного Лимана.

Врио главы ДНР отмечает, что успеха достигли бойцы ЧВК «Вагнер» пока только в окрестностях населённого пункта, однако даже небольшое вытеснение ВСУ улучшает позиции российских подразделений.

Ранее Денис Пушили сообщал, что российские войска закрепились в северной и восточной части Артёмовска.