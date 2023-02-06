Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что российские войска закрепились в северной и восточной части Артёмовска

В эфире телеканала «Россия-24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушили заявил, что российские войска закрепились на севере и частично на востоке Артёмовска. Продолжается вытеснение ВСУ из города.
Пушили уточнил, что на востоке города продолжаются бои в районе промышленной зоны, бойцы ЧВК «Вагнер» частично закрепились там и продолжают выдавливать украинскую армию с этих позиций. На севере Артёмовска бойцы «Вагнера» закрепились полностью.
Ранее сообщалось, что некоторые формирования ВСУ покидают Артёмовск.