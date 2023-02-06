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Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что российские войска закрепились в северной и восточной части Артёмовска

, 13:25

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что российские войска закрепились в северной и восточной части Артёмовска
врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

В эфире телеканала «Россия-24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушили заявил, что российские войска закрепились на севере и частично на востоке Артёмовска. Продолжается вытеснение ВСУ из города.

Пушили уточнил, что на востоке города продолжаются бои в районе промышленной зоны, бойцы ЧВК «Вагнер» частично закрепились там и продолжают выдавливать украинскую армию с этих позиций. На севере Артёмовска бойцы «Вагнера» закрепились полностью.

Ранее сообщалось, что некоторые формирования ВСУ покидают Артёмовск. 

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Политика