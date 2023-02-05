Подразделения ВСУ покидают Артёмовск

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5 февраля 2023, 19:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото ВСУ

Поступила информация об отводе некоторых формирований украинской армии из Артёмовск/Бахмута. Разные источники дают порой противоречивую информацию. Одно очевидно: в самом городе идут ожесточённые бои, и он уже взят в полукольцо российскими войсками. Эксперты пока не могут пояснить - почему ВСУ всеми силами, за счёт огромных потерь пытаются удержать этот населённый пункт за собой, хотя причина очевидна.

Из Артёмовска сообщают о кровопролитных уличных боях на севере, юге и востоке города. Поступили данные что северная часть этого населённого пункта полностью освобождена от украинских войск. Однако эту информацию опровергают многие источники. Доподлинно известно, что город взят российскими войсками в полукольцо. На юго-западе от него российские части рвутся к Красному, на севере для ВСУ перерезан путь на Славянск (трасса М03).

Поступает информация об отводе нескольких формирований ВСУ из Артёмовска. Но, скорее всего речь пока идёт только о ротации. Похоже командование ВСУ будет удерживать этот населённый пункт до последней возможности, чтобы в интересах летней кампании 2023 года обеспечить себе оперативную глубину. Иначе упорство с которым украинские войска воюют за практически уничтоженный населённый пункт – не объяснить.