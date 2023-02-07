СЦСК ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Горловку

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7 февраля 2023, 13:40

разбитое окно, unsplash.com/photos/T3XUccTgw7s

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил в своём Telegram-канале об обстрелах Новобахмутовки и Горловки со стороны ВСУ.

В СЦСК Донецкой Народной Республики проинформировали о зафиксированных обстрелах украинскими войсками. В 12:20 по Новобахмутовке было выпущено 5 снарядов калибром 152 мм, ещё через 20 минут упали 6 мин калибром 82 мм, в то же время ВСУ обстреляли Горловку четырьмя снарядами калибром 155 мм.

Ранее сообщалось об обстреле Белгородской области, в результате которого погибла женищна.