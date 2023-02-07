Госпитализированному с пневмонией фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

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7 февраля 2023, 11:29 Источник: Telegram-канал ТАСС

Фигурист Роман Костомаров, Nadezhda Lebedeva / globallookpress.com

Российскому фигуристу Роману Костомарову, который некоторое время назад был доставлен в медицинское учреждение с пневмонией, ампутировали обе стопы. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил наш источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте указывается на то, что операция прошла без эксцессов. В настоящий момент врачи ведут борьбу, чтобы сохранить своему пациенту руки.

Как сообщалось ранее, издание «Спорт-Экспресс» выступило с прогнозом, согласно которому ампутация пальцев у Костомарова способна спровоцировать развитие негативного сценария.