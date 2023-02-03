«СЭ»: ампутация пальцев у фигуриста Романа Костомарова может привести к развитию негативного сценария

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3 февраля 2023, 20:04 Источник: "Спорт-Экспресс"

Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev/globallook.com

Операция по ампутации пальцев, если ее проведут фигуристу Роману Костомарову, может быть чревата развитием тромбоэмболии, поэтому врачи сейчас проводят консультации об оптимальном сценарии лечения. Об этом пишет в пятницу газета «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что у Костомарова, который почти месяц находится в больнице в Коммунарке, началось отмирание конечностей из-за проблем с кровообращением.

По информации «Спорт-Экспресса», один из вариантов лечения — ампутация пальцев, однако сосудистые хирурги опасаются, что в этом случае высок риск тромбоэмболии.

«Лечащие врачи проведут ряд исследований и понаблюдают за Костомаровым, прежде чем выберут способ дальнейшего лечения», - пишет издание.

Ближайшие родственники 45-летнего фигуриста — его мать и брат — в разговоре с «СЭ» не стали комментировать информацию об ампутации.