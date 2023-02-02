Источник «СтарХит»: фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

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2 февраля 2023, 14:20 Источник: starhit.ru

Российский фигурист Роман Костомаров до сих пор находится в больнице. Спортсмена отключили от ЭКМО, однако периодически держат на ИВЛ. Пока ещё мужчина не может самостоятельно дышать. И тем не менее впереди Костомарова ждет еще одно испытание.

По информации источника издания «СтарХит», фигуристу грозит ампутация пальцев. «Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — сказал он.

Сейчас организм спортсмена не готов к хирургическим вмешательствам. Вероятно, в будущем Костомаров отправится на реабилитацию в Германию, говорит источник.