Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

РЕН ТВ: в Мытищах задержали 52 человека, занимающихся незаконной деятельностью

, 11:42 Источник: РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании в Мытищах авторитетов из криминального мира. Бойцами спецназа и сотрудниками управления уголовного розыска были пойманы 52 человека.

Облаву на криминальных деятелей устроили 6 февраля возле ресторана «Гранада», при обыске задержанных были найдены два огнестрельных оружия и пакет с серым порошком, уведомили РЕН ТВ.

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области заявила, что информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

В мире

Общество

Политика