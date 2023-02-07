РЕН ТВ: в Мытищах задержали 52 человека, занимающихся незаконной деятельностью

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7 февраля 2023, 11:42 Источник: РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании в Мытищах авторитетов из криминального мира. Бойцами спецназа и сотрудниками управления уголовного розыска были пойманы 52 человека.

Облаву на криминальных деятелей устроили 6 февраля возле ресторана «Гранада», при обыске задержанных были найдены два огнестрельных оружия и пакет с серым порошком, уведомили РЕН ТВ.

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области заявила, что информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине.