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В Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине

, 11:02

В Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине
Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Некий гражданин Белоруссии попытался примкнуть к экстремистскому военному формированию для участия в конфликте на Украине, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

28-летнего белоруса задержали при попытке незаконного пересечения границы республики. Сообщается, что мужчина давно собирал информацию для вступления в экстремистское формирования, чтобы принять участие в конфликте на Украине.

На данный момент на гражданина заведено уголовное за попытку совершения преступления экстремистской направленности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании наводчика ВСУ. 

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