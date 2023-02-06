В Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2023, 11:02

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Некий гражданин Белоруссии попытался примкнуть к экстремистскому военному формированию для участия в конфликте на Украине, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

28-летнего белоруса задержали при попытке незаконного пересечения границы республики. Сообщается, что мужчина давно собирал информацию для вступления в экстремистское формирования, чтобы принять участие в конфликте на Украине.

На данный момент на гражданина заведено уголовное за попытку совершения преступления экстремистской направленности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании наводчика ВСУ.