Более 30% российских пенсионеров заявило о необходимости постоянно экономить

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7 февраля 2023, 10:55 Источник: РБК

Почти треть пенсионеров в РФ заявили, что вынуждены экономить. Согласно проведенному опросу, в котором участвовали 3 тысячи человек, 32% респондентов пожаловались на нехватку финансов.

О том, что средств хватает только на самое необходимое, подтвердили 33,5% опрошенных. 31% сообщил, что для комфортной жизни не хватает лишь немного. 2,5% заявили, что их устраивает их финансовое положение. 1% респондентов рассказали, что даже помогают детям и внукам.

Кроме этого, 77% опрошенных сообщили, что имеют или хотят иметь ещё один источник дохода. Из их числа 78% работают и подрабатывают как физлицо, 25% трудятся как самозанятые и 2% оформили ИП.