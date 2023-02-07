Советник Пушилина Гагин: военные Украины в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников

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7 февраля 2023, 08:22 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинские военнослужащие в расположенном в Донбассе городе Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

«Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил нам советник врио главы ДНР Ян Гагин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Гагин отметил, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. По словам советника Пушилина, разведывательные сведения свидетельствуют о том, что в последние недели конфликты между украинскими и польскими подразделениями участились.

Как сообщалось ранее во вторник, хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что он выступает против передачи киевской стороне боевых самолетов F-16, поскольку необходимо «оставить их» на американской территории.