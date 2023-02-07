Президент Байден заявил, что он против поставок Украине истребителей F-16, так как следует «оставить их» в США

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7 февраля 2023, 08:11

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/ABACA / globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил, что он выступает против передачи киевской стороне боевых самолетов F-16, поскольку необходимо «оставить их» на территории США. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Джо Байден заявил, что он против поставок Украине истребителей F-16, так как следует “оставить их” в Соединенных Штатах», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович высказал прогноз, согласно которому ближайшие два месяца для группировки бывшей советской республики, дислоцированной в Донбассе, будут крайне сложными.