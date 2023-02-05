Арестович предрек, что ближайшие два месяца для группировки войск Украины в Донбассе будут крайне сложными

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5 февраля 2023, 16:54

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ближайшие два месяца для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной на территории Донбасса, будут крайне сложными. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Алексей Арестович.

«Ближайшие два месяца для украинской группировки в Донбассе будут очень сложными, считает бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что экс-советник признал превосходство российской стороны в численности личного состава и вооружениях.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Игорь Коротченко предсказал, что в случае назначения украинским министром обороны Кирилла Буданова можно ожидать попыток ракетных атак по городам РФ.