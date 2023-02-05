Аналитик Коротченко: если Резникова на посту главы МО Украины сменит Буданов, можно ждать попыток ракетных ударов по городам РФ

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5 февраля 2023, 16:36

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, Pavlo Bahmut / globallookpress.com

В случае назначения Кирилла Буданова руководителем министерства обороны Украины вместо Алексея Резникова можно ждать попыток ракетных ударов по городам Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил отечественный аналитик Игорь Коротченко.

«Сообщают, что нынешнего министра обороны Украины Резникова может сменить профессиональный диверсант и террорист, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале эксперта.

По его словам, предполагаемое будущее назначение Буданова означает усиление диверсионно-террористического компонента деятельности армии Украины, включая попытки ударов с помощью ракет и дронов по российским городам и критическим объектам инфраструктуры страны. Согласно прогнозу, сделанному автором поста, в первую очередь под угрозой окажется территория Крыма.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что президент Владимир Зеленский ради своей выгоды готов пожертвовать в городе Бахмуте еще десятками тысяч жизней украинских солдат.