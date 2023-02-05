Политолог Марков: Зеленский готов пожертвовать в Бахмуте еще десятками тысяч жизней солдат ВСУ ради своей выгоды

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5 февраля 2023, 15:57

Президент Украины Владимир Зеленский, Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский готов пожертвовать в Бахмуте (украинское название города Артемовска) еще десятками тысяч жизней солдат Вооруженных сил Украины ради своей выгоды. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

«Бои за Бахмут продолжаются, несмотря на огромные, уже в десятки тысяч, потери ВСУ, потому что упорные бои за Бахмут приносят Зеленскому политическую выгоду», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале эксперта.

По его словам, продолжение противостояния в районе города повышает общий моральный дух армии Украины и ее населения, а также помогает киевской стороне получать больше оружия от западных государств.

«Поэтому Зеленский отдал в Бахмуте несколько десятков тысяч жизней солдат ВСУ и готов отдать еще десятки тысяч», — написал Марков.

При этом аналитик спрогнозировал, что российским силам в скором времени все-таки удастся взять населенный пункт под свой контроль.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова назвала «еще одним признанием» заявление бывшего израильского премьера Нафтали Беннета о том, что переговоры между Москвой и Киевом были прерваны западными странами.