Захарова назвала «еще одним признанием» слова экс-премьера Израиля Беннета о том, что переговоры России и Украины прервал Запад

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5 февраля 2023, 15:22

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «еще одним признанием» слова бывшего руководителя израильского правительства Нафтали Беннета о том, что переговоры между Москвой и Киевом прервали западные государства. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова отреагировала на заявление Беннета, согласно которому переговоры РФ и Украины на начальном этапе специальной военной операции прервал Запад.

«Еще одно признание!» — прокомментировала спикер МИД.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в воскресенье, бизнесмен Евгений Пригожин проинформировал об ожесточенных боестолкновениях в кварталах, находящихся в северной части города Артемовска.