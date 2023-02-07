РИА Новости: вице-спикер Госдумы Чернышов предложил Минкультуры ввести учительскую «Пушкинскую карту»

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7 февраля 2023, 08:01 Источник: РИА Новости

Памятник Александру Пушкину, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести аналог «Пушкинской карты» для учителей. Соответствующее письмо он направил министру культуры Ольге Любимовой.

«Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда», - пишет Чернышов в письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

По словам вице-спикера, сопровождающий преподаватель должен находиться вместе с детьми во время экскурсий. Чтобы учитель не приобретал билеты на свои деньги, нужно ввести «Пушкинскую карту» для учителей.

Сейчас «Пушкинская карта» доступна для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Она позволяет приобретать билеты в различные учреждения культуры и обладает лимитом в 5 тысяч рублей.

Ранее Чернышов рассказал о «Часе мужества» в российских школах.