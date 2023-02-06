Байден поручил своей команде оказать любую помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

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6 февраля 2023, 17:03 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 6 февраля, сообщил, что поручил оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения на территории Турции.

Американский лидер подчеркнул, что глубоко опечален человеческими жертвами и разрушениями, к которым привели подземные толчки в Турции. Джо Байден заявил, что отдал своей команде распоряжение продолжать отслеживать сложившуюся ситуацию в координации с официальной Анкарой, а также оказать необходимую помощь.

Ранее сегодня стало известно, что глава РФ Владимир Путин планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предоставление помощи в ликвидации последствий бедствия. Кроме того, российский лидер предложил аналогичную помощь президенту Сирии Башару Асаду.