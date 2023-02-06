Российская политическая система доказала свою эффективность в условиях давления со стороны западных стран и их желания в остановки развития страны. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он отмечает, что система смогла сработать в ситуации вызовов.
По словам политика, выставка, посвященной 30-летию КПРФ, которая открылась в Госдуме, дает возможность «проанализировать развитие страны.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о том, что Соединенные Штаты, которые ставили перед собой цель в ослаблении военной мощи России, наоборот увеличили потенциал страны.