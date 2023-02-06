Володин: политическая система России доказала свою эффективностью в условиях давления со стороны Запада

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2023, 16:59 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Российская политическая система доказала свою эффективность в условиях давления со стороны западных стран и их желания в остановки развития страны. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он отмечает, что система смогла сработать в ситуации вызовов.

По словам политика, выставка, посвященной 30-летию КПРФ, которая открылась в Госдуме, дает возможность «проанализировать развитие страны.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о том, что Соединенные Штаты, которые ставили перед собой цель в ослаблении военной мощи России, наоборот увеличили потенциал страны.