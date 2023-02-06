Бывший офицер разведки США Риттер: Штаты усилили военный потенциал России, хоть и задавались противоположной целью

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6 февраля 2023, 15:58 Источник: РИА Новости

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью Ютуб-каналу Judjing Freedom заявил, что Штаты усилили военный потенциал России.

По его словам, целью Запада, в частности США, было ослабление мощи России путем отрезание ее от внешнего мира, введения пакетов санкций. Также Соединённые Штаты не устраивал глава РФ Владимир Путин, однако задача свергнуть его режим тоже провалилась. Вашингтон больше не сможет исправить ситуацию.

«Сегодня российские вооруженные силы гораздо сильнее, чем были год назад, при этом мы сделали НАТО только слабее», — подытожил Риттер.

Ранее экс-офицер разведки Скотт Риттер поделился мнением, что американцы заранее готовят ответы для населения США о том, почему финансовая и военная поддержка Украины была обязательной при условии того, что Киев проиграл.